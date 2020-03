Harry Kane vindt dat het seizoen in de Premier League niet te lang mag duren, als wordt besloten om de competitie nog af te maken. De aanvoerder van de Engelse nationale ploeg ziet het niet zitten om na eind juni nog in actie te komen.

"Ik vind dat we moeten proberen het seizoen uit te spelen, maar er moet wel een moment komen waarop het genoeg is", zegt Kane zondag in een gesprek met oud-voetballer en analist Jamie Redknapp op Instagram. "Ik zie er geen voordeel in om in juli of augustus nog te spelen en volgend seizoen later te laten beginnen."

De Premier League ligt in ieder geval tot 30 april stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. Door het uitstellen van het EK naar 2021 is er meer ruimte vrijgekomen op de kalender om het seizoen af te maken, maar de kans is aanwezig dat er ook in mei nog niet kan worden gespeeld.

De meeste teams moeten nog negen wedstrijden spelen en sommige ploegen tien duels. Bovendien moeten er zeker zes speelrondes worden ingehaald. Kane vreest dat een te lang seizoen effect heeft op de daaropvolgende seizoenen.

"De grens is voor mij eind juni. Als het seizoen dan nog niet voltooid is, moeten we ons richten op volgend seizoen", stelt de aanvaller van Tottenham Hotspur. "Hoe langer het seizoen duurt, hoe meer het effect heeft op de komende seizoenen. Zowel op het EK in 2021 als zelfs het WK in 2022."

Eerder deze week liet de Engelse spelersvakbond PFA al weten zich erbij neer te leggen dat het huidige seizoen alleen zonder publiek kan worden afgemaakt.

Liverpool gaat riant aan kop in de Premier League en heeft op dit moment maar liefst 25 punten voorsprong op nummer twee Manchester City. Als de competitie niet kan worden voltooid, dan bestaat er een kans dat het seizoen ongeldig wordt verklaard.

