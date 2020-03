FC Emmen heeft zondag de contracten met negen spelers en twee assistent-trainers formeel opgezegd. De Eredivisionist gaat wel langer door met clubtopscorer Michael de Leeuw.

FC Emmen schrijft in een verklaring op de officiële website dat het zich alleen nog aan de noodzakelijke verplichtingen houdt, totdat er meer duidelijk is over de (financiële) impact van het coronavirus op de voetbalsector.

Het betekent dat Wouter Marinus, Jafar Arias, Henk Bos, Stefan van der Lei en Tom Hiarej een formele ontslagbrief hebben ontvangen. Michaël Heylen, Lorenzo Burnet, Robbert de Vos en Desevio Payne hadden een optie op een contractverlenging in hun aflopende verbintenis staan, maar die wordt niet gelicht. Ook de contracten met assistenten René Grummel en Casper Goedkoop worden formeel opgezegd.

Profclubs moeten volgens de richtlijnen van de cao voor profvoetballers vóór 1 april de aflopende contracten opzeggen, anders worden die automatisch onder dezelfde voorwaarden met een jaar verlengd. Clubs kunnen na het versturen van de ontslagbrief de betreffende spelers en trainers nog wel een nieuw contract aanbieden.

Michael de Leeuw verlengt zijn contract met een jaar bij FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

FC Emmen wel door met De Leeuw

FC Emmen bereikte met Michael de Leeuw wel een akkoord over een contractverlenging tot 2021. Het contract van de clubtopscorer van de Emmenaren (negen doelpunten) zou automatisch verlengd worden bij 25 basisplaatsen dit seizoen, maar de club is tevreden over het werk van de 33-jarige aanvaller en heeft de optie in zijn verbintenis vroegtijdig gelicht.

FC Emmen meldt dat het nog in gesprek is met De Leeuw over een langere verbintenis. De Brabander speelt sinds januari 2019 op De Oude Meerdijk na een verblijf van tweeënhalf jaar bij het Amerikaanse Chicago Fire. Daarvoor kwam De Leeuw uit voor onder meer FC Groningen en De Graafschap.