Xavi Hernández wil terugkeren bij FC Barcelona. De oud-aanvoerder zegt dat hij klaar is om trainer te worden bij de Catalaanse grootmacht.

"Ik ben duidelijk, ik wil terugkeren bij FC Barcelona. Ik kijk er erg naar uit. Een paar jaar geleden nam ik mezelf in bescherming, maar nu denk ik dat ik iets kan overbrengen op de spelers", zegt de voormalige middenvelder zondag in gesprek met de Spaanse krant La Vanguardia.

De 40-jarige Xavi kreeg in januari na het ontslag van Ernesto Valverde al een aanbieding om trainer te worden bij FC Barcelona, maar de Spanjaard bedankte vriendelijk. De koploper in La Liga koos, na een afwijzing van Oranje-bondscoach Ronald Koeman, voor Quique Setién. "Ik liet de clubleiding duidelijk weten dat ik vanaf een nulpunt wil beginnen", aldus Xavi. "De besluitvorming moet bij mij liggen."

Xavi is sinds 2019 trainer van Al-Sadd. Bij de club uit Qatar sloot de spelmaker zijn imposante spelersloopbaan in datzelfde jaar af. Xavi speelde van 1998 tot 2015 in de hoofdmacht van FC Barcelona en kwam tot 769 officiële wedstrijden in dienst van de club. Met Spanje (133 interlands) won hij een wereldtitel en twee Europese titels.

Xavi speelde 769 officiële wedstrijden voor FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Wil samenwerken met Jordi Cruijff'

FC Barcelona-legende Johan Cruijff voorspelde al dat Xavi ooit op een dag trainer zou worden van FC Barcelona. "Hij zei me dat ze me ooit zouden benaderen en hij gaf me advies. Als voetbal een religie is, was Cruijff een god."

Bij een hereniging met FC Barcelona zou Xavi willen werken met Cruijffs zoon Jordi. "Hij is een zeer goede zakenman met veel ervaring als technisch directeur. Ik wil een team rondom mij samenstellen, ik wil niet alleen beslissen."