De Italiaanse overheid gaat het verbod op sportwedstrijden in het land verlengen tot mei vanwege het coronavirus. Dat heeft de minister van Sport Vincenzo Spadafora zondag aangekondigd in een interview met La Repubblica.

Spadafora gaat de maatregelen maandag tijdens een overleg voorstellen. Daarin is ook een trainingsverbod opgenomen. Het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio naar 2021 maakt het mogelijk om deze extra restrictie toe te voegen, zegt Spadafora in de Italiaanse krant.

Enkele clubs uit de Serie A, waaronder Napoli, wilden afgelopen week de training hervatten, maar zagen daar vanwege de aangezwollen kritiek weer van af. Italië is met ruim tienduizend doden het zwaarst getroffen land door het coronavirus. Zaterdag liep het dodental met 889 op naar 10.023.

De Italiaanse sport, waaronder de Serie A, ligt al vanaf 9 maart stil, toen de overheid besloot om over te gaan tot een lockdown in de strijd tegen het COVID-19-virus. Volgens Spadafora is het "onrealistisch" om te denken dat de sport voor 3 mei wordt hervat.

De Italiaanse overheid wil bovendien 400 miljoen euro beschikbaar stellen voor een noodfonds voor alle amateurverenigingen. Het profvoetbal in Italië kan voorlopig nog niet rekenen op steun van het ministerie van Sport.

Spadafora zegt dat de clubs in de Serie A zich moeten voorbereiden op grote veranderingen. "De grote clubs leven in een bubbel, ver boven hun stand, te beginnen met de miljoenensalarissen van de spelers. Ze moeten begrijpen dat er na deze crisis niets hetzelfde is als daarvoor."

