AS Roma stelt bij de eerstvolgende thuiswedstrijd met publiek vijfduizend vrijkaarten beschikbaar voor de hulpverleners die in Italië strijden tegen het coronavirus.

De Italiaanse club van Justin Kluivert schrijft in een verklaring op de officiële website met het initiatief de artsen en medici te willen "eren" die "in de frontlinie van het gevecht met het COVID-19-virus strijden". Ook wordt tijdens het duel stilgestaan bij de 51 zorgmedewerkers die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Bij de eerstvolgende thuiswedstrijd met publiek wordt bovendien een deel van elk verkocht kaartje opzijgelegd voor de aanschaf van ziekenhuisapparatuur en medische benodigdheden voor de ziekenhuizen in Rome. AS Roma zamelde al ruim 530.000 euro in, mede dankzij een donatie van de spelers en trainers ter waarde van een dagsalaris.

De club uit de Italiaanse hoofdstad Rome toont zich al langer betrokken met de zorgmedewerkers. Op sociale media zijn de Romeinen een initiatief gestart waarbij artsen, doktoren en ander medisch personeel worden uitgelicht met een foto. Ook ontvingen hoogbejaarde seizoenkaarthouders een zorgpakket.

De Serie A ligt vanaf 9 maart stil. De Italiaanse minister van Sport, Vincenzo Spadafora, kondigde zondag aan dat het verbod op sportwedstrijden tot mei wordt verlengd. Ook mag er vanaf maandag niet meer worden getraind door sporters.

Italië is het zwaarst getroffen land in Europa door het coronavirus. Het dodental liep zaterdag op over de 10.000, waarmee Italië het eerste land is dat meer dan 10.000 doden heeft te betreuren als gevolg van het coronavirus. De provincie Lazio, waar Rome in ligt, is met 124 doden minder zwaar getroffen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.