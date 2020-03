Diego Godín heeft uitgehaald naar de Italiaanse autoriteiten. Volgens de 34-jarige verdediger van Internazionale is er in de coronacrisis te lang gewacht met het stilleggen van de Serie A.

"We zijn tot het laatste moment blootgesteld aan het coronavirus. Ze bleven aan een touw trekken om te zien hoelang we door konden gaan, totdat de situatie onhoudbaar werd en het gezondheidssysteem instortte", zegt Godín, Uruguayaans recordinternational (135 interlands), in gesprek met ESPN.

In Italië werd eind januari het eerste besmettingsgeval met het coronavirus gemeld. Begin maart groeide het aantal besmettingen en slachtoffers explosief, vooral in het noorden van Italië, waar ook Milaan ligt.

Pas toen Italië op 9 maart overging tot een lockdown en de overheid alle sportwedstrijden in het land verbood, werd de Serie A noodgedwongen stilgelegd. Een dag daarvoor stonden Juventus en Internazionale nog tegenover elkaar in een leeg stadion.

Juventus en Internazionale troffen elkaar nog op 8 maart in de Serie A, achter gesloten deuren. (Foto: Pro Shots)

'Er waren al spelers besmet'

"We speelden wekenlang door en bleven trainen achter gesloten deuren, totdat Daniele Rugani (speler van Juventus, red.) positief testte op het coronavirus. Pas toen werd de competitie stilgelegd", aldus Godín, oud-speler van onder meer Atlético Madrid.

"In die wedstrijd tegen Juventus waren er natuurlijk spelers die al waren besmet met het virus en daar kwamen wij mee in contact. Om alle risico's te vermijden, zijn we met zijn allen bij Internazionale in thuisquarantaine geplaatst."

In Italië zijn tientallen voetballers besmet (geweest) met het coronavirus. Paulo Dybala was het meest prominente geval, maar de sterspeler van Juventus liet zaterdag weten dat hij na twee weken genezen is verklaard van het besmettelijke COVID-19-virus.

Italië is het zwaarst getroffen Europese land door het coronavirus. Zaterdag werden er 889 nieuwe doden gemeld, waardoor het dodental is gestegen naar 10.023. Daarmee is Italië het eerste land waar meer dan 10.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

