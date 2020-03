Oud-doelman Rüstü Reçber is besmet met het coronavirus. De Turkse recordinternational vertoonde de afgelopen dagen al symptomen en is opgenomen in het ziekenhuis.

"Alles ging goed, totdat hij plotseling symptomen ontwikkelde. Toen ging het mis", laat zijn vrouw Isil Reçber zaterdag op Instagram weten. "Dit zijn moeilijke tijden en we zijn nog steeds in shock."

De vrouw van Rüstü en zijn twee kinderen werden ook getest en hebben het COVID-19-virus niet onder de leden. "We mogen Rüstü nu niet bezoeken in het ziekenhuis. Dat is het moeilijkste", vervolgt Isil Reçber. "Maar God is groot en we vertrouwen hem toe aan de Turkse artsen."

De 46-jarige Rüstü speelde 120 interlands voor Turkije en haalde in 2002 met zijn land de halve finales van het WK, waarin Brazilië (1-0) te sterk was. In 2012 beëindigde hij zijn carrière bij Besiktas, nadat hij eerder het doel verdedigde van onder meer Fenerbahce en FC Barcelona.

Eerder deze week werd bekend dat Galatasaray-coach Fatih Terim is besmet met het coronavirus. De 66-jarige trainer was de eerste in de Turkse voetbalwereld die positief testte.

In Turkije hebben 7.402 mensen het virus onder de leden (gehad). Van hen zijn er 108 overleden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.

