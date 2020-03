De spelers van Juventus en trainer Maurizio Sarri hebben zaterdag ingestemd met het inleveren van een deel van hun salaris. De selectie wil de Italiaanse topclub daarmee tegemoetkomen tijdens de coronacrisis.

De Juventus-spelers staan een deel van hun salaris af in de periode maart tot en met juni. Per individu moeten de gevolgen van de salarisverlaging nog wel worden uitgewerkt omdat de contractvoorwaarden verschillen.

Het besluit van de selectie zorgt ervoor dat Juventus circa 90 miljoen euro aan uitgaven wordt bespaard tijdens dit seizoen. Naar verluidt levert Cristiano Ronaldo zo'n 3,8 miljoen euro in. Mocht het seizoen in de Serie A worden hervat, dan gaat de koploper in de Serie A in onderhandeling met de spelers over hun vergoeding.

Italië is een van de landen die het zwaarst is getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Op dit moment zijn er meer dan 92.000 mensen besmet (geweest) met het virus en van hen zijn er ruim tienduizend overleden.

Juventus-selectie al twee weken in thuisisolatie

Ook Juventus is getroffen door het coronavirus. Met Paulo Dybala, Daniele Rugani en Blaise Matuidi hebben drie spelers van 'De Oude Dame' het COVID-19-virus opgelopen. Vrijdag werd bekend dat Dybala inmiddels is hersteld.

De gehele selectie van Juventus zit al twee weken uit voorzorg in thuisisolatie, nadat bekend werd dat Rugani positief had getest op het virus. Alle spelers zijn getest, onder wie Matthijs de Ligt. De Oranje-international heeft het virus niet onder de leden.

De Serie A ligt al sinds 9 maart stil. Voorzitter Gabriele Gravina van de Italiaanse voetbalbond FIGC liet eerder deze week weten dat het geen optie is om het seizoen te schrappen.

