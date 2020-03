Chelsea heeft zaterdag opnieuw slecht nieuws moeten brengen over het nieuwe stadion. De Londenaren stellen de bouw van een nieuw onderkomen wederom uit.

"Chelsea erkent dat de bouwvergunning die we hebben verkregen voor een nieuw stadion op 31 maart 2020 afloopt", schrijft de club in een korte verklaring op de eigen website.

"We zijn al onze fans en belanghebbenden dankbaar voor hun geduld en begrip in deze kwestie. We zullen onze opties voor een nieuw stadion blijven overwegen zodra de economische omstandigheden verbeterd zijn."

Chelsea kreeg in maart 2017 goedkeuring van de burgemeester van Londen voor het bouwen van een nieuw stadion, maar stelde dat in mei 2018 al voor de eerste keer uit vanwege het "slechte investeringsklimaat" in Engeland.

Nieuwe stadion op plek van Stamford Bridge

Het nieuwe stadion moet op de plek van het huidige Stamford Bridge komen en kost naar schatting 600 miljoen euro. Chelsea schat de bouwtijd op drie jaar en hoopte aanvankelijk het nieuwe onderkomen in het seizoen 2020/2021 te betrekken.

'The Blues' zijn van plan om tijdens de bouw van het nieuwe stadion tijdelijk hun intrek te nemen op Wembley, zoals Tottenham Hotspur vorig jaar deed toen hun stadion werd verbouwd.

Chelsea speelt al sinds 1905 op Stamford Bridge, dat plaats biedt aan 41.600 toeschouwers. Concurrenten en stadsgenoten Arsenal (2006) en dus Tottenham (2019) bouwden deze eeuw al wel een nieuw stadion.