De UEFA heeft diverse scenario's klaarliggen voor het hervatten van de competities zodra de coronapandemie is opgelost. Toch houdt voorzitter Aleksander Ceferin er ook rekening mee dat het seizoen 2019/2020 mogelijk als verloren beschouwd moet worden.

"In deze dramatische situatie is gezondheid van de bevolking het belangrijkste. We moeten kijken hoe we deze coronacrisis kunnen overwinnen", zegt Ceferin zaterdag in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica.

Zodra dat gelukt is, wil de UEFA de Champions League en Europa League hervatten. "We hebben een plan A, B en C klaarliggen, maar we weten momenteel niet wanneer deze pandemie voorbij is. We staan dagelijks in contact met competities en clubs, maar we kunnen alleen afwachten, net als elke andere sector."

De UEFA besloot eerder al om het EK van komende zomer een jaar uit te stellen, om zo ruimte te maken voor de nationale competities om het seizoen af te ronden. De curve met het aantal besmettingen blijft in de meeste Europese landen vooralsnog gestaag omhoog lopen.

"Misschien kunnen we medio mei beginnen, of medio juni of eind juni", blikt Ceferin vooruit. "Maar als dat niet lukt, dan moeten we dit seizoen vermoedelijk als verloren beschouwen."

Toch heeft de Sloveen nog een alternatief. "We kunnen het seizoen ook na de zomer uitspelen voordat we het nieuwe beginnen. Maar dan moeten we daar wel overeenstemming over vinden met alle competities."

Champions League-finale zonder publiek geen optie

Aan het begin van de corona-uitbraak werden enkele duels in de Champions League en Europa League zonder publiek afgewerkt. Dat is geen optie voor de finales van beide toernooien, stelt Ceferin.

"Ik wil niet denken aan een CL-finale achter gesloten deuren. Nu weten we nog niet eens wanneer we weer kunnen spelen, met of zonder publiek. Als er geen ander alternatief meer is, dan moeten we het seizoen maar beëindigen."

Ceferin oneens met kritiek op UEFA over Atalanta-Valencia

De UEFA kreeg de laatste dagen veel kritiek over het door laten gaan van de Champions League-wedstrijden tussen Atalanta en Valencia. Door deskundigen wordt dat duel aangewezen als brandhaard van de pandemie in Italië en Spanje.

Ceferin is het niet eens met die kritiek. "Het duel in Valencia is zonder publiek gespeeld. Dat er buiten het stadion veel mensen samenkwamen is de verantwoordelijkheid van de Spaanse politie", vindt de UEFA-voorzitter.

"De kritiek op de wedstrijd in Italië is idioot. Dat was op 19 februari, toen kon niemand aan zien komen dat de streek Lombardije het centrum van de corona-uitbraak in Europa zou worden. Wie zijn wij dan om die wedstrijd af te gelasten? De autoriteiten hebben het voor het zeggen."

