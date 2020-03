De Uruguayaanse voetbalbond AUF heeft harde maatregelen genomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken. Alle vierhonderd medewerkers van de bond zijn op non-actief gesteld totdat de COVID-19-pandemie voorbij is.

De maatregel treft ook de 73-jarige bondscoach Óscar Tabárez, die sinds 2006 het nationale team onder zijn hoede heeft en de ploeg in 2010 naar de halve finales van het WK en in 2011 naar de eindzege in de Copa América leidde.

"De voetbalbond is door de huidige crisissituatie genoodzaakt om een serie zware beslissingen te nemen. Dit doen we om het functioneren van ons instituut te beschermen", schrijft de AUF in een verklaring.

"Al onze medewerkers krijgen een werkloosheidsuitkering. We zeggen ook alle externe contracten tijdelijk op."

'De bal zal snel weer rollen'

De maatregelen worden teruggedraaid zodra er weer gevoetbald kan worden. "De bal zal snel weer rollen", blikt de bond aan het einde van de verklaring hoopvol vooruit.

In Uruguay werden de competitie en andere evenementen op 13 maart voor onbepaalde tijd uitgesteld. Op die dag werden de eerste vier coronagevallen ontdekt in het Zuid-Amerikaanse land.

Inmiddels zijn bijna driehonderd mensen in Uruguay positief getest. Er is nog niemand aan de gevolgen van het virus overleden.

