Juventus-aanvaller Paulo Dybala is hersteld van het coronavirus. De 26-jarige Argentijn, die sinds een aantal dagen geen ziekteverschijnselen meer vertoont, heeft wel een zware periode achter de rug.

"Het gaat nu goed, maar ik heb het tot een aantal dagen geleden heel moeilijk gehad", zegt Dybala vrijdag op het clubkanaal van Juventus. "Mijn lichaam voelde heel zwaar aan en als ik bewoog, was ik na vijf minuten buiten adem. Gelukkig voel ik me beter en kan ik ook gewoon weer lopen."

Dybala probeerde ondanks zijn ziekteverschijnselen wel licht voor zichzelf te trainen. "Maar bij de minste inspanning begon mijn lijf al te trillen. Ik snakte naar adem en daarna kon ik werkelijk niets meer doen. Ook had ik na wat inspanning meteen enorme spierpijn."

Dybala maakte vorig weekend bekend dat hij positief was getest op het virus. Zijn verloofde Oriana Sabatini, die ook met het coronavirus was besmet, is net als Dybala sinds een aantal dagen hersteld.

De gehele selectie van Juventus zit al twee weken uit voorzorg in thuisisolatie, nadat bekend werd dat verdediger Daniele Rugani het COVID-19-virus onder de leden heeft. Alle spelers zijn getest, onder wie Matthijs de Ligt die het virus niet heeft opgelopen. De Fransman Blaise Matuidi testte wél positief.

De Serie A ligt al sinds 9 maart stil. Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC, zei donderdag dat het geen optie is om het seizoen te schrappen.

Italië is met ruim 9.100 dodelijke slachtoffers het zwaarst getroffen door de coronacrisis.

