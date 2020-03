Ajax heeft vrijdag van de UEFA een geldboete kregen voor de ongeregeldheden tijdens de Europa League-duels met Getafe van vorige maand. De Amsterdammers moeten de Europese voetbalbond 53.250 euro betalen.

Ajax krijgt de boete omdat fans stoeltjes in het stadion hebben vernield en voorwerpen richting spelers hebben gegooid. "De verantwoordelijken zijn geïdentificeerd, Ajax zet de procedure in gang om de sancties op hen te verhalen", zo meldt de club.

De koploper van de Eredivisie had nog een voorwaardelijke straf openstaan van één wedstrijd zonder uitfans vanwege eerder wangedrag op bezoek bij Valencia (2 oktober), maar daar doet de UEFA nu niets mee. Die maatregel blijft voorlopig staan.

Ajax werd door Getafe uitgeschakeld in de eerste knock-outfase van de Europa League. De ploeg van trainer Erik ten Hag verloor in Spanje met 2-0 en kon die schade in de eigen Johan Cruijff ArenA niet meer repareren (2-1-zege).