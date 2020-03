Daniel Schwaab is naar verluidt bezig aan zijn laatste maanden als speler van PSV. Volgens diverse media vertrekt de Duitser na dit seizoen bij de Eindhovenaren.

Een woordvoerder van PSV bevestigt vrijdag tegenover NU.nl dat het aflopende contract van de 31-jarige Schwaab formeel is opgezegd, maar wil niet zeggen of hij komende zomer daadwerkelijk vertrekt bij de club uit Brabant.

Schwaab speelt sinds de zomer van 2016 bij PSV en werd in het seizoen 2017/2018 landskampioen. Aan het einde van vorig seizoen nam de verdediger al afscheid van PSV, maar de routinier keerde in de zomerse transferperiode toch weer terug in Eindhoven.

In de afgelopen vier jaar speelde Schwaab tot dusver 130 wedstrijden voor PSV. Hij scoorde daarin vijf keer. Vanwege het coronavirus - waardoor de Eredivisie is stilgelegd - is het nog maar zeer de vraag of Schwaab überhaupt nog in actie komt voor PSV.