FC Groningen heeft met Wessel Dammers de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen binnen. De 25-jarige verdediger komt deze zomer transfervrij over van Fortuna Sittard en tekende vrijdag een contract tot medio 2023 in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

"Het voelt best gek omdat er in de maatschappij veel gaande is rond het coronavirus", zegt Dammers op de site van zijn nieuwe werkgever. "Het zijn heel aparte en gekke tijden voor iedereen. Maar voor mij persoonlijk is dit wel een fantastisch moment."

Dammers maakte in de zomer van 2017 de overstap van Feyenoord, waar hij twee officiële duels speelde, naar Fortuna Sittard. Met de Limburgse club promoveerde hij in zijn eerste seizoen naar de Eredivisie. Sinds het vertrek van Michael Pinto afgelopen winter droeg Dammers de aanvoerdersband.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is blij met de komst van Dammers. "Met Wessel hebben wij een speler in huis gehaald die de Eredivisie kent, een mooie leeftijd heeft als het gaat om de leeftijdsopbouw binnen onze selectie en als Nederlandse jongen geen communicatie- of aanpassingsproblemen zal hebben", aldus Fledderus.

"Wessel heeft al de nodige ervaring in het betaald voetbal en weet daardoor wat er wordt gevraagd. Wij denken dat hij onze jonge talentvolle spelers verder kan helpen in hun ontwikkeling. Hij is niet voor niets aanvoerder van Fortuna Sittard."

Voordat de Eredivisie werd stilgelegd bezette FC Groningen de negende plaats. Fortuna Sittard ging vanaf de zestiende plek de onverwachte pauze in.

