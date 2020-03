FC Twente heeft vrijdag het contract van hoofdtrainer Gonzalo García en aanvoerder Peet Bijen opgezegd. Dat betekent overigens niet dat zij moeten vertrekken.

Clubs moeten aflopende contracten van trainers en spelers van wie ze mogelijk afscheid willen nemen voor 1 april opzeggen. Anders wordt de verbintenis stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden automatisch verlengd.

FC Twente kan er in een later stadium alsnog voor kiezen García en Bijen een nieuw contract aan te bieden. In de tussentijd zijn ze vrij om met andere clubs te onderhandelen.

De huidige nummer veertien van de Eredivisie meldt in een korte verklaring dat "de contracten met spelers en trainers met een tussentijds verlengde aflopende verbintenis en/of een optie formeel opgezegd is."

Wout Brama, Paul Verhaegh, Aitor Cantalapiedra, Javier Espinosa, Haris Vuckic, Emil Berggreen, Tim Hölscher, Ramiz Zerrouki en Jeffrey de Lange hebben ook een aflopend contract, maar dat is pas hun eerste verbintenis bij FC Twente. Daarom hoeft er voor hen geen ontslag worden aangevraagd.

Doordat de club uit Enschede met Noa Lang (Ajax), Calvin Verdonk (Feyenoord), Giovanni Troupée (FC Utrecht), Oriol Busquets (FC Barcelona), José Matos (Cádiz), Rafik Zekhnini (Fiorentina) en Joel Latibeaudiere (Manchester City) ook nog over een groot aantal huurlingen tot medio 2020 beschikt, zal de selectie van volgend seizoen er vermoedelijk flink anders uitzien.

García had hoogoplopend conflict met Brama

Eerder dit jaar kwam García in het nieuws wegens een conflict met clublegende Brama. Supporters kwamen verhaal halen, omdat de clublegende niet tot de wedstrijdselectie behoorde. In een heimelijk gemaakte opname beschuldigden García en keeperstrainer Sander Boschker Brama ervan een zeer negatieve houding te hebben en te lekken naar de media.

Het vorig jaar gepromoveerde Twente begon sterk aan dit seizoen, maar met maar twee zeges in acht duels na de winterstop zit de klad erin. De ploeg van García bezet de veertiende plaats en heeft maar één punt meer dan PEC Zwolle (vijftiende) en Fortuna Sittard (zestiende).

