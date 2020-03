De Oranjevrouwen zijn één plaats gezakt op de FIFA-ranking. De regerend Europees kampioen is de nummer vier op de vrijdag gepubliceerde wereldranglijst.

Frankrijk stijgt ten koste van Nederland van de vierde naar de derde plaats. De ploeg van bondscoach Corinne Diacre won begin deze maand het Tournoi de France, een oefentoernooi in eigen land, door twee zeges en een gelijkspel.

De Oranjevrouwen deden ook mee in Noord-Frankrijk en speelden drie keer gelijk (0-0 tegen Brazilië en Canada en 3-3 tegen Frankrijk). In het slotduel met het gastland maakte de Franse invaller Ouleymata Sarr pas in de 94e minuut de gelijkmaker.

Vlak na het Tournoi de France, dat deels zonder publiek werd afgewerkt, werd bijna het complete internationale voetbal stilgelegd vanwege het coronavirus.

De EK-kwalificatiewedstrijden van de Oranjevrouwen in april tegen Kosovo en Estland zijn uitgesteld naar oktober en de Olympische Spelen van eind juli, begin augustus zullen worden verplaatst naar 2021. De eerstvolgende wedstrijd van Oranje die nog op de kalender staat, is een oefenduel met België op 5 juni in Breda.

De FIFA-ranking bij de vrouwen wordt vier keer per jaar gepubliceerd. De vorige update was op 13 december 2019.