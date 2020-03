De voormalige Franse bondscoach Michel Hidalgo is donderdag op 87-jarige leeftijd overleden. De Fransman schreef in 1984 historie door 'Les Bleus' in eigen land naar de Europese titel te leiden.

Volgens de familie van Hidalgo was zijn gezondheid de laatste jaren al achteruitgegaan. De enkelvoudig Frans international en oud-voetballer van Le Havre, Stade Reims en AS Monaco vierde op 22 maart nog zijn 87e verjaardag.

Hidalgo wordt gezien als een belangrijk persoon in de geschiedenis van het Franse voetbal, omdat de Europese titel in 1984 het eerste grote succes van Frankrijk betekende. Zijn ploeg scoorde dat EK liefst veertien keer in vijf wedstrijden, wat nog altijd een doelpuntenrecord is.

De Europese titel was het laatste wapenfeit van Hidalgo als bondscoach van Frankrijk, want hij werd na het EK van 1984 opgevolgd door Henri Michel. Hidalgo was in totaal acht jaar de coach van het Franse elftal.

Na zijn trainersloopbaan was Hidalgo onder meer als technisch directeur werkzaam bij Olympique Marseille. Hij was daarnaast betrokken bij de oprichting van FIFPro, de internationale spelersvakbond.

Michel Platini met bondscoach Michel Hidalgo. (Foto: Pro Shots)