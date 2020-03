Feyenoord heet donderdag het contract van Eric Botteghin formeel opgezegd. De 32-jarige verdediger, tevens reserve-aanvoerder, beschikt over een aflopende verbintenis in De Kuip.

Clubs moeten aflopende contracten van spelers van wie ze mogelijk afscheid willen nemen voor 1 april opzeggen. Anders wordt de verbintenis stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden automatisch verlengd.

Feyenoord kan er in een later stadium alsnog voor kiezen Botteghin een nieuw contract aan te bieden. In de tussentijd is hij vrij om als transfervrije speler met andere clubs te onderhandelen.

Botteghin is dit seizoen net als in de jaargangen daarvoor een vaste basisspeler bij Feyenoord. Hij moest na de komst van trainer Dick Advocaat in november wel zijn aanvoerdersband afstaan aan Steven Berghuis.

Naast het contract van Botteghin zegde Feyenoord ook de contracten van Jan-Arie van der Heijden, Calvin Verdonk en doelman Elber Evora op. Van der Heijden en Evora komen niet in de plannen van Advocaat voor en Verdonk is verhuurd aan FC Twente.

Feyenoord komt voorlopig niet in actie doordat de Eredivisie is stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Rotterdammers staan met nog negen duels te gaan derde, op zes punten achterstand van de koplopers Ajax en AZ.

