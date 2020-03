De Wit-Russische Vysjejsjaja Liga is de enige voetbalcompetitie in Europa die niet is stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het leverde het land al de nodige kritiek op, zo ook van oud-Eredivisie-speler Darko Bodul.

"Het probleem is de president van Wit-Rusland, Alexander Lukashenko, die het land regeert met een ijzeren hand. Hij heeft het coronavirus beschreven als een psychose", zegt Bodul, tegenwoordig uitkomend voor Shakhtyor Soligorsk, donderdag tegen The Courier.

"Hij houdt ervan om de grote baas te spelen. Gelukkig neemt niemand hem serieus en ondanks dat de regering officieel geen maatregelen heeft genomen, zijn er minder mensen op straat en blijven oudere mensen binnen."

Lukashenko, al sinds 1994 de hoogste baas in Wit-Rusland, verbaasde vorige week met een opmerkelijke toespraak. Hij instrueerde zijn landgenoten toen als volgt: "Drink veel wodka, ga naar de sauna en werk hard."

'Schokkend dat de competitie van start ging'

De Vysjejsjaja Liga ging daarom een paar dagen later 'gewoon' van start. Er gingen vorig weekend duizenden mensen naar de verschillende stadions en de spelers gaven elkaar voor en na de wedstrijd een hand.

"Toen ik hoorde dat de competitie ging beginnen, was dat een enorme teleurstelling voor mij. Eerlijk gezegd was het schokkend. Iedereen hier in Wit-Rusland kijkt het nieuws. We weten wat er in de rest van Europa gebeurt en toch blijven wij spelen", aldus Bodul, die zelf geen kant op kan.

"Mijn vrouw en zoon wonen in Amsterdam en zij mogen op dit moment niet reizen. Ik ben bang dat ik ze voor een lange periode niet kan zien, dus dat wordt een moeilijke strijd voor mij. De rest van het land vindt het ook gekkigheid."

Ook komend weekend staat er een volledige speelronde op het programma. Bodul, die een verleden heeft bij onder meer Ajax, gaat zaterdag met Shakhtyor, dat vorige week met 0-1 verloor van Tarpeda-BelAZ, op bezoek bij FK Haradzieja.

