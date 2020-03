De Duitse Champions League-deelnemers helpen clubs in eigen land die in problemen komen door de uitbraak van het coronavirus. Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen hebben donderdag 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Bayern, Borussia, Leipzig en Leverkusen zien af van een aandeel van 12,5 miljoen euro uit de pot van mediagelden. Ze vullen dat bedrag gezamenlijk aan tot 20 miljoen euro.

"We hebben altijd gezegd dat we solidair zijn met clubs die zonder eigen schuld in problemen zijn gekomen. Natuurlijk willen we tot zekere hoogte helpen om de economische gevolgen van deze pandemie iets te verzachten", zegt directeur Joachim Watzke van Dortmund.

Bayern en Leipzig plaatsten zich onlangs voor de kwartfinales van de Champions League, terwijl Dortmund werd uitgeschakeld in de achtste finales. Bayer Leverkusen strandde al in de groepsfase, maar staat inmiddels in de achtste finales van de Europa League.

Bundesliga ligt nog tot zeker 3 april stil

De 20 miljoen euro is bedoeld voor clubs uit de Bundesliga en Tweede Bundesliga die het financieel niet meer kunnen bolwerken door het coronavirus. Competitieorganisator DFL zou moeten beslissen welke club recht heeft op welk deel van de pot.

Het coronavirus heeft bijna al het voetbal stilgelegd in Europa. De Bundesliga en Tweede Bundesliga liggen nog tot 3 april stil, maar de competities willen dat uitstellen tot 1 mei. De DFL moet daar nog officieel toestemming voor geven.

