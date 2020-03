Alle huidige aflopende contracten in de voetbalwereld zouden verlengd moeten worden tot het einde van de uitgestelde binnenlandse competities. Dat is een van de belangrijkste voorstellen van de coronaviruswerkgroep van de FIFA.

Daarnaast wordt onderzocht of de transferperiode aangepast kan worden, zo blijkt uit vertrouwelijke documenten die persbureau Reuters heeft ingezien. De zomerse transferperiode loopt in de meeste landen tot eind augustus.

Het huidige seizoen in de Eredivisie en de competities in veel andere landen zijn vanwege het coronavirus stilgelegd. Door het EK een jaar uit te stellen, heeft de UEFA ruimte gemaakt om de competities later uit te spelen.

Aanvankelijk werd daarbij 30 juni als uiterlijke speeldatum genoemd, omdat dan veel spelerscontracten aflopen. Met het voorstel van de FIFA zouden de contracten automatisch verlengd worden, om zo de competities op een normale manier te kunnen afronden.

Voorstellen worden donderdag door FIFA besproken

Gevolg daarvan is mogelijk wel dat het nieuwe seizoen later begint dan gepland. Door de deadline van de transferperiode uit te stellen, wil de FIFA de clubs meer ruimte geven om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Volgens Reuters worden de voorstellen later op donderdag door de FIFA besproken. Er zijn nog geen formele beslissingen genomen.

De coronaviruswerkgroep werd door de FIFA op 18 maart opgericht om de gevolgen van het virus voor de voetbalwereld te beperken.

