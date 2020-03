Dillon Hoogewerf mag dromen van zijn debuut in het eerste elftal van Manchester United. De zeventienjarige Nederlandse aanvaller heeft donderdag zijn eerste profcontract getekend op Old Trafford.

"Ik ben ontzettend blij dat ik mijn eerste profcontract heb getekend. Ik kan niet wachten om weer te gaan trainen en het harde werk voort te zetten", schrijft Hoogewerf op Instagram.

Hoogewerf verruilde de jeugdopleiding van Ajax afgelopen zomer voor United. Hij kwam dit seizoen uit voor het onder 18-elftal en het tweede elftal van de Engelse grootmacht.

De jeugdinternational speelde in totaal negentien officiële wedstrijden, waarin hij zeven doelpunten maakte. Mede daarvoor is hij nu beloond met een profcontract.

Hoogewerf is niet de enige Nederlander bij United: Tahith Chong is regelmatig verzekerd van een basisplaats in het eerste elftal en verlengde zijn aflopende contract onlangs tot medio 2022.

In Engeland wordt de komende tijd, net als in bijna de rest van Europa, niet gevoetbald vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Engelse competities liggen nog tot zeker 1 juni stil.