Voormalig Vitesse-voorzitter Kees Bakker is woensdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij werd 76 jaar.

Bakker werkte sinds 2003 in verschillende functies voor Vitesse en werd in 2016 tot erelid benoemd door de Arnhemse club. Hij was in drie korte periodes (december 2003-januari 2004, oktober 2008-december 2009 en mei 2016-januari 2017) voorzitter van Vitesse.

"We herinneren Kees als een uiterst kundig en betrokken Vitessenaar", schrijft Vitesse donderdag op zijn website. "Kees vierde successen met Vitesse, maar moest ook de nodige keren voor de club in de bres springen. Kees deed dat op zijn manier: bedaard, rechtlijnig, doordacht, het liefst op de achtergrond en met het hart op de juiste plek."

Bakker werkte ook jarenlang voor de politie, waarvoor hij korpschef in de regio Gelderland-Midden en onderdeel van de korpsleiding in Rotterdam-Rijnmond was.

Hoewel Bakker al geruime tijd ziek was, bleef hij wedstrijden van Vitesse bezoeken. Twee weken geleden was hij nog aanwezig bij Vitesse-FC Twente (1-0).

Toen Bakker onlangs besmet raakte met het COVID-19-virus, kon zijn lichaam die klap niet meer te boven komen. Hij laat een vrouw, kinderen en kleinkinderen na.

