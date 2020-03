Voor Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC, is het geen optie om het huidige seizoen te schrappen. De preses wil de Serie A uit laten spelen, desnoods in juli en augustus.

"Zolang er nog een mogelijkheid is om het seizoen af te maken, zal ik die hoop niet laten varen", zei Gravina woensdagavond tegen La Gazzetta dello Sport. "Ik doe er alles aan om de competitie uit te laten spelen. Opgeven is erg moeilijk."

De meeste clubs in de Serie A moeten nog twaalf duels spelen. Juventus en Lazio waren verwikkeld in een spannende titelstrijd en ook Internazionale was nog niet kansloos toen de competitie op 9 maart werd stilgelegd.

Italië is met ruim 7.500 dodelijke slachtoffers het zwaarst getroffen door de coronacrisis. Naar verwachting zal het aantal geregistreerde besmettingen in Italië in de loop van deze week dat van China overstijgen.

Stand bovenaan Serie A 1. Juventus 26-63

2. Lazio 26-62

3. Internazionale 25-54

Competities moeten in principe op 30 juni afgerond zijn

Door het EK met een jaar uit te stellen, maakte de UEFA onlangs al ruimte om de nationale competities later af te kunnen ronden. In principe moeten de competities voor 30 juni afgerond zijn, omdat dan veel spelerscontracten aflopen.

"We hebben nog 45 tot 60 dagen nodig om de Serie A uit te spelen. Ik begrijp dat het nu nog te vroeg is om een datum te prikken voor het hervatten van de wedstrijden", aldus Gravina.

"Maar we moeten positief blijven. Met steun van de UEFA en de FIFA hoop ik dat we na 30 juni kunnen blijven spelen. Dan kunnen we gebruikmaken van de maanden juli en augustus."

Voorzitter zou schrappen seizoen als persoonlijke nederlaag opvatten

Het seizoen schrappen ziet Gravina absoluut niet zitten. "Dat zou ik als een persoonlijke nederlaag opvatten. Het zou het imago van de Serie A schade berokkenen. Dit is het minst prettige scenario."

"Ik wil momenteel niet denken aan alle weerspiegelingen die tot een dergelijke conclusie leiden. Ik zal de mogelijkheid van het definitief staken van de competitie zo lang mogelijk verwerpen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.