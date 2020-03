De spelers van Union Berlin hebben er woensdag mee ingestemd om voorlopig af te zien van hun loon. Ze hopen de Bundesliga-club zo te helpen om overeind te blijven tijdens de coronacrisis.

Door voorlopig niet uitbetaald te worden, willen de spelers voorkomen dat er gedwongen ontslagen gaan vallen. De managers en medewerkers dragen ook hun steentje bij door genoegen te nemen met een lager salaris.

"Het was ons meteen duidelijk dat we in een bijzondere situatie zitten", zegt aanvoerder Christopher Trimmel op de clubsite van de huidige nummer elf van de Bundesliga. "We hebben intensieve gesprekken achter de rug en hopen er zo samen doorheen te komen."

Voorzitter Dirk Zingler is onder de indruk van het gebaar van zijn spelersgroep. "Je kunt hier niet genoeg waardering voor hebben. De beste manier om de situatie de baas te worden is door solidariteit te tonen binnen de hele club."

De groepstraining bij Union Berlin is momenteel opgeschort tot ten minste 31 maart. De spelers blijven fit met individuele trainingsplannen. Het is nog onduidelijk wanneer en of de competitie weer hervat kan worden.

Veel Bundesliga-spelers akkoord met minder loon

Bij veel Duitse clubs bleken spelers de afgelopen dagen al bereid om in ieder geval een deel van hun salaris in te leveren. Spelers van Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen en 1. FSV Mainz nemen tijdelijk genoegen met minder geld.

Hetzelfde zou het geval zijn bij de spelers van Bayern München, maar dat is nog niet door die club bevestigd. Wel is bekend dat Robert Lewandowski 1 miljoen euro heeft gedoneerd in de strijd tegen het coronavirus. Zijn ploeggenoten Joshua Kimmich en Leon Goretzka hoestten samen eveneens 1 miljoen euro op.

