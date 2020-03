De burgemeester van Bergamo, Giorgio Gori, denkt dat de Champions League-wedstrijd van vorige maand tussen Atalanta en Valencia in Milaan een van de grote oorzaken is geweest van de verspreiding van het coronavirus in Italië.

"Het duel was een biologische bom. Op dat moment wisten we niet wat er aan de hand was. De eerste besmetting in het land werd immers pas op 23 februari geconstateerd", zei Gori woensdag tegen verschillende Italiaanse media.

De heenwedstrijd werd gespeeld in Milaan omdat het stadion van Atalanta niet aan de regels van de UEFA voldoet. Er waren daardoor ruim 40.000 mensen uit Bergamo en omgeving in San Siro en ook nog eens duizenden Spaanse supporters.

"Niemand wist dat het virus al onder ons circuleerde, maar er was ondertussen logischerwijs veel contact tussen de fans en in Bergamo keken ook hele groepen samen naar de tv. Het virus werd snel van de een op de ander overgedragen", aldus Gori.

'Atalanta-Valencia veroorzaakte niet alles'

Alleen al in Bergamo waren tot dinsdag 6.728 bevestigde besmettingen. In heel Italië zijn dat er 69.176 en vielen er al 6.820 dodelijke slachtoffers, twee keer zoveel als in China, waar het COVID-19-virus eind vorig jaar voor het eerst uitbrak.

"Atalanta-Valencia veroorzaakte niet alles omdat dat gebeurde in het Alzano Lombardo-ziekenhuis, toen een patiënt met een nog niet vastgestelde longontsteking andere patiënten en verzorgers aanstak. Dat was het brandpunt van de verspreiding."

Bij Atalanta werd dinsdag bekend dat Marco Sportiello de eerste speler van de club is die besmet is geraakt met het coronavirus. Bij Valencia is sinds de trip naar Italië ruim een derde van de spelersgroep en begeleidingsstaf positief getest.

Atalanta won de heenwedstrijd tegen Valencia met 4-1 en zegevierde later ook in de return in een leeg Mestalla met 3-4, waardoor zij zich plaatsten voor de kwartfinales van de Champions League. Al het voetbal ligt echter voorlopig stil.

