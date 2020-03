Roger Federer heeft een helpende hand geboden in de strijd tegen het coronavirus. De tennislegende doneert samen met zijn vrouw 1 miljoen Zwitserse franc (circa 950.000 euro) aan Zwitserse gezinnen die extra kwetsbaar zijn.

"Het zijn uitdagende tijden voor iedereen en niemand mag achterblijven", schrijft Federer woensdag op Instagram. "Onze bijdrage is slechts een begin. We hopen dat anderen meedoen om gezinnen in nood te helpen. Samen kunnen we deze crisis overleven."

Zwitserland staat in de top tien van landen die op dit moment het meest onder de coronacrisis lijden. Meer dan honderd Zwitsers zijn aan de gevolgen van het COVID-19-virus overleden en er zijn inmiddels ook ruim tienduizend besmettingen bevestigd.

De autoriteiten in Zwitserland vrezen dat de situatie er de komende tijd niet beter op wordt, met name omdat het land aan het noorden van Italië grenst. Binnen Europa zijn de problemen daar verreweg het grootst.

Federer is niet de eerste prominent in de sportwereld die nu geld doneert. Onder anderen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski en MMA-vechter Conor McGregor besloten de gezondheidszorg met een forse financiële bijdrage te ondersteunen.

De 38-jarige Federer is op dit moment aan het revalideren, omdat hij in februari aan zijn knie is geopereerd. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar hoopt aan het begin van het grasseizoen in juni zijn rentree te maken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.