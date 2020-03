De spelersvakbond VVCS wil dat de KNVB snel duidelijkheid verschaft over het al dan niet hervatten van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Voorzitter Evgeniy Levchenko heeft al van verschillende spelers gehoord dat zij liever niet meer willen voetballen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"De spelers zijn nu al een paar weken aan het trainen in thuisisolement, maar waar doen ze het eigenlijk voor? Zij willen weten waar ze aan toe zijn en dat weet nu eigenlijk niemand. Wij hopen dan ook vandaag meer te horen van de KNVB", zegt Levchenko woensdag in gesprek met NU.nl.

De KNVB werkt momenteel aan drie scenario's voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie: de competities voor 30 juni afmaken en de wedstrijden tot 1 juni achter gesloten deuren spelen, de competities in juli afronden (waarvoor toestemming van de UEFA nodig is), of de competitie per direct stoppen, waarover verder nog niets is gemeld.

"Als de competities na het einde van de eerste maatregelen op 6 april wordt hervat, dan staat dat haaks op het nieuwe beleid van het RIVM en het kabinet. Met spelers, stafleden en cameramensen zit je bij een wedstrijd zonder publiek al snel op honderd aanwezigen. Dat is dan lastig te verantwoorden naar de maatschappij", aldus Levchenko.

"Maar ik snap wel dat de KNVB het liefst het seizoen wil afmaken. Ik vind dat je Ajax absoluut niet mag uitroepen tot kampioen. Dat scenario wil je te allen tijde voorkomen. Dan nog eerder het seizoen ongeldig verklaren, maar dan zit je weer met de verdeling van de Europese tickets en worden AZ en Willem II waarschijnlijk gek."

'Begrijp heel goed de zorgen van de spelers'

Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee liet dinsdag in gesprek met VI weten dat hij al een aantal spelers aan de lijn heeft gehad met de mededeling dat ze niet op korte termijn durven te voetballen. Hij benadrukte ook dat hij niet vreest dat de KNVB onverantwoorde keuzes gaat maken of dat de coaches en spelers straks stelling moeten nemen.

"Ik heb die geluiden van spelers ook ontvangen en ik begrijp ze heel goed. Ze maken zich niet zozeer druk om zichzelf, omdat ze in goede conditie zijn, maar ze zijn wel angstig dat ze familieleden besmetten. Die lopen wel een risico en daarom is het oppassen geblazen", vertelt Levchenko.

"Als er geen duidelijkheid wordt geschept door de KNVB, dan zullen we zelf een standpunt moeten innemen, maar dat is op dit moment nog een beetje te ver op de zaken vooruitlopen. Als je weer gaat voetballen, moet je zeker weten dat er geen tweede golf van het coronavirus komt."

In de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie moeten nog respectievelijk acht en negen speelrondes worden afgewerkt. Ajax gaat aan kop in de Eredivisie, maar heeft alleen een beter doelsaldo dan nummer twee AZ. SC Cambuur staat eerste in de Keuken Kampioen Divisie, met vier punten voorsprong op naaste achtervolger De Graafschap.

