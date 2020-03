Ook de spelers van Borussia Dortmund laten zich van hun goede kant zien tijdens de coronacrisis. De selectie levert een deel van het salaris in zodat de overige werknemers van de club niet hoeven te vrezen voor hun baan.

De leden van de technische staf en de directie sluiten zich aan bij de spelers. Dortmund heeft in totaal 850 werknemers in dienst, maar die hoeven door deze actie nu niet te worden ontslagen.

Dortmund doet geen mededelingen over het bedrag, maar volgens Bild gaat het bij het spelen van wedstrijden zonder publiek om een vermindering van 10 procent. Als er helemaal niet wordt gevoetbald, gaat het om 20 procent.

"Borussia Dortmund zal in totaal tientallen miljoenen besparen. Het zal 'BVB' helpen om een van de grootste werkgevers van de stad Dortmund te blijven gedurende de coronacrisis", valt er te lezen in een verklaring op de eigen website.

Meer clubs in Duitsland zetten zich in

Dortmund is niet de enige club in Duitsland die met zo'n initiatief komt gedurende de coronacrisis. Ook de spelers van Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen en 1. FSV Mainz 05 gaan akkoord met een tijdelijke verlaging van het salaris.

Hetzelfde zou het geval zijn bij de spelers van Bayern München, maar dat is nog niet door die club bevestigd. Wel is bekend dat Robert Lewandowski, Joshua Kimmich en Leon Goretzka allen 1 miljoen euro hebben gedoneerd in de strijd tegen het coronavirus.

De Bundesliga ligt nog tot zeker 3 april stil, maar de beleidsmakers van de competitie hebben dinsdag uitgesproken dat ze willen dat er niet wordt gevoetbald tot 1 mei. De Duitse voetbalbond DFB moet daar nog wel officieel toestemming voor geven.

