Ook Frank de Boer heeft in de Verenigde Staten te maken gekregen met de maatregelen die worden genomen in de strijd tegen het coronavirus. De trainer van Atlanta United zit al twee weken uit voorzorg thuis.

"Dat doe ik uit eigen beweging. Ik ben wat verkouden en heb daarom ook getest op corona, maar ik heb de uitslag nog niet binnen", zegt De Boer tegen VTBL. "Ik voel me verder prima. Iedereen moet nu zo veel als mogelijk binnen blijven, alleen bij hoge uitzondering mag je naar buiten. Dat is ook het beleid van de club."

Het coronavirus is wereldwijd uitgebroken, maar in de Verenigde Staten is de situatie erger dan in veel andere landen. Er zijn inmiddels meer dan 52.000 bevestigde besmettingen en COVID-19 heeft al honderden Amerikanen het leven gekost.

De Amerikaanse sport ligt volledig stil, waardoor ook De Boer met Atlanta voorlopig geen wedstrijden hoeft te spelen. 'The Five Stripes' hadden er pas twee duels in het nieuwe seizoen van de MLS op zitten en die werden allebei gewonnen.

'Ik ga facetimen met spelers'

Het is nog onduidelijk hoelang de onderbreking van de competitie gaat duren. De 49-jarige De Boer heeft goede hoop dat het prille seizoen later dit jaar gewoon afgemaakt kan worden.

"We zijn hier net begonnen, dus je zou zeggen dat er genoeg ruimte voor is", zegt de voormalige trainer van onder meer Ajax. "Misschien wordt besloten alleen de reguliere competities af te werken. Zonder publiek spelen zou heel triest zijn, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen."

Ondertussen moeten de spelers van Atlanta proberen zich thuis fit te houden. "Ze hebben een schema gekregen, zodat ze kunnen blijven bewegen. En ik ga met ze facetimen om te vragen hoe het gaat. We moeten er het beste van maken. De piek gaat hoger zijn dan tot nu toe gedacht werd, dus het ergste moet nog komen."

