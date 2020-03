Ook een speler van Atalanta is dinsdag positief getest op het coronavirus. Bij de 27-jarige Italiaanse reservedoelman Marco Sportiello is het virus vastgesteld.

Atalanta laat weten dat Sportiello op dit moment geen symptomen vertoont. Hij moet wel veertien dagen in thuisisolatie.

De spelers van Atalanta, onder wie Marten de Roon en Hans Hateboer, laten zich al tijden niet buiten zien omdat Bergamo in Italië de provincie is met de meeste bevestigde besmettingen (6.728).

Sportiello is de vijftiende speler die is gediagnosticeerd met het coronavirus. Eerder gold dat al voor het Juventus-trio Paulo Dybala, Blaise Matuidi en Daniele Rugani.

Atalanta-Valencia rampzalig voor verspreiding

Volgens diverse artsen in Italië was het Champions League-duel van vorige maand tussen Atalanta en Valencia (4-1) in Milaan een van de grootste veroorzakers van het hoge aantal besmettingen.

Valencia maakte vorige week bekend dat sinds de trip naar Italië ruim een derde van de spelersgroep en begeleidingsstaf positief is getest op het COVID-19-virus.

Alle Europese topcompetities liggen ondertussen stil vanwege het coronavirus. De Serie A gaat op zijn vroegst op 3 april verder en La Liga pas als er "geen enkel gezondheidsrisico meer is".

