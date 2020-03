Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee weet niet of de KNVB er verstandig aan doet om de Eredivisie de komende maanden gewoon af te maken ondanks de coronacrisis. Hij weet dat sommige spelers van zijn selectie dat niet zien zitten.

"Ik heb jongens aan de lijn gehad die zeggen dat ze niet durven te voetballen. Ze snappen het niet; in Nederland moeten we allemaal 1,5 meter afstand houden om risico's uit te sluiten, maar wij moeten straks wel gewoon weer gaan voetballen?", zegt Ultee dinsdag tegen VI.

Het kabinet verbood maandag evenementen tot 1 juni, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet een dag later aan de KNVB weten dat die aangescherpte maatregelen niet gelden voor het profvoetbal, wat eventueel zou kunnen betekenen dat de Eredivisie binnenkort zonder publiek wordt hervat.

"Het is niet zozeer dat ze bang zijn voor hun eigen gezondheid. Meer om hun vriendin, moeder of andere mensen in hun omgeving te besmetten. Het ís nu ook krom: op 30 mei mag je niet op elkaars verjaardag komen, maar wij gaan op 6 april wel weer het trainingsveld op...", aldus Ultee.

'Niet bang voor onverantwoorde keuzes'

Het is nog maar zeer de vraag of de Eredivisie kan worden afgerond. Tot 6 april mogen er in elk geval geen wedstrijden worden afgewerkt en mogen de clubs ook niet trainen en de verwachting is dat die termijn ergens in de komende twee weken wordt verlengd.

"De KNVB neemt gewoon wat langer de tijd om in overleg met het RIVM een standpunt te bepalen, dat leg ik de spelers ook uit. Persoonlijk ben ik er echt niet bang voor dat zij onverantwoorde keuzes gaan maken en dat wij als voetballers of trainers straks stelling moeten gaan nemen", vertelt Ultee.

De KNVB werkt momenteel aan drie scenario's voor de Eredivisie: de competitie voor 30 juni afmaken en de wedstrijden tot 1 juni achter gesloten deuren, de competitie in juli afronden waarbij toestemming nodig is van de UEFA en de competitie per direct stoppen waarover verder nog onduidelijkheid heerst.

