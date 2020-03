Cristiano Ronaldo heeft dinsdag meerdere ziekenhuizen in Portugal financieel ondersteund in de strijd tegen het coronavirus. Lionel Messi deed hetzelfde in Spanje en Argentinië en Manchester City-manager Josep Guardiola maakte 1 miljoen euro over aan een Spaanse stichting.

Ronaldo en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes doneerden een onbekend bedrag aan Hospital de Santa Maria in Lissabon. Het ziekenhuis heeft met de donatie twee intensivecareafdelingen met elk tien bedden en bijbehorende medische apparatuur aangeschaft. Daardoor groeit de ic-capaciteit in het ziekenhuis naar 77 bedden.

Ronaldo en Mendes zullen ook een intensivecarevleugel schenken aan het Hospital de Santo António in Porto. Uit dankbaarheid worden de drie afdelingen vernoemd naar het tweetal.

Portugal heeft het COVID-19-virus vooralsnog redelijk onder controle. In het Zuid-Europese land zijn 2.362 besmettingen gemeld. In totaal overleden 33 personen aan de gevolgen van het virus.

Messi doneerde 1 miljoen euro aan twee verschillende ziekenhuizen. De helft ging volgens Spaanse media naar Hospital Clínic in Barcelona - dat de donatie van de Argentijnse sterspeler ook heeft bevestigd - en de andere 500.000 euro ging naar een ziekenhuis in Argentinië.

Guardiola doneert 1 miljoen aan Spaanse stichting

Ook Guardiola schoot zijn thuisland Spanje te hulp. De trainer doneerde dinsdag 1 miljoen euro voor de aanschaf van medische apparatuur in de strijd tegen het coronavirus. Het bedrag gaat naar de Angel Soler Daniel Foundation. De Spaanse stichting van een artsencollectief in Barcelona maakte via haar eigen website melding van de donatie van de Catalaan.

Voor de donatie van Guardiola hadden de artsen in de Noord-Spaanse provincie al 33.000 euro opgehaald. Naast de aanschaf van medische apparatuur voor de ziekenhuizen in Catalonië wordt de opbrengst ook gebruikt voor het 3D-printen van beademingsapparaten.

Spanje is met ruim 33.000 bevestigde besmettingen na Italië het zwaarst getroffen Europese land. Het dodental liep dinsdag met 489 op naar 2.800. De overheid verlengde zondag de noodtoestand met nog eens vijftien dagen, waardoor Spanjaarden niet zomaar de straat op mogen.

Guardiola, Ronaldo en Messi zijn niet de eerste prominenten uit de voetballerij die doneren aan een instantie die strijdt tegen het COVID-19-virus. Bayern München-spelers Leon Goretzka en Joshua Kimmich maakten gezamenlijk 1 miljoen euro over aan de campagne We Kick Corona, een fonds dat de Duitse gezondheidszorg ondersteunt in de strijd tegen corona. Hun teamgenoot Robert Lewandowski volgde hun voorbeeld.

Trainer Josep Guardiola heeft een Spaanse stichting financieel ondersteund in de strijd tegen het coronavirus. (Foto: Pro Shots)

