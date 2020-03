Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen heeft er veel begrip voor om de Olympische Spelen van komende zomer uit te stellen. Het Nederlands vrouwenelftal zou in het Japanse Tokio voor het eerst meedoen aan het grootste sportevenement ter wereld.

"Met alles wat er nu in de wereld aan de hand is, is het nu niet het moment om over teleurstellingen of tegenvallers te spreken", zegt Wiegman dinsdag in een persbericht van de KNVB. "De coronacrisis raakt iedereen en verdient nu onze aandacht en energie. En dan spreek ik niet alleen voor mijzelf, ik weet dat de spelersgroep er ook zo over denkt."

"Begrijp me goed, dinsdag 22 juli - onze eerste Olympische wedstrijd - stond met rood omcirkeld in onze agenda. We hebben er onwijs naartoe geleefd. Maar de Olympische Spelen moeten een feest zijn voor sporters, fans en sportliefhebbers over de hele wereld. En dat zou het op dit moment zeker niet zijn geweest."

Het is nog niet bekend wanneer de Spelen worden gehouden, maar het internationaal olympisch comité (IOC) meldt dat dit in ieder geval na 2020 en niet later dan de zomer van 2021 zal zijn. Het voetbaltoernooi in Tokio zou op 22 juli beginnen, twee dagen voordat het evenement officieel van start zou gaan.

'EK 2021 is wel een punt van aandacht'

Hoewel Wiegman blij is dat het IOC de gezondheid van de sporters vooropstelt, brengt de verplaatsing van de Spelen mogelijk wel praktische problemen met zich mee. Volgend jaar staat ook het EK vrouwenvoetbal op het programma (van 7 juli tot en met 1 augustus), al was het vanwege de verplaatsing van het EK bij de mannen naar 2021 al onzeker of dit toernooi zou doorgaan.

"Het Europees kampioenschap in 2021 is wel een punt van aandacht", vervolgt Wiegman. "De UEFA heeft vorige week aangegeven dat het Europese toernooi op een ander moment wordt geagendeerd. Het mag niet zo zijn dat die twee mooie evenementen in elkaars vaarwater komen te zitten."

De Oranjevrouwen zijn de titelverdediger op het EK. Drie jaar geleden veroverde Nederland in eigen land voor het eerst in de geschiedenis de Europese titel na een 4-2-zege op Denemarken in de finale.

Oranje heeft zich nog niet geplaatst voor het EK, maar de huidige nummer drie op de wereldranglijst gaat riant aan de leiding in de kwalificatiegroep, met een ruime voorsprong op de concurrentie.

