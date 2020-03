Johannes Spors is per april de technisch directeur van Vitesse, zo heeft de Arnhemse club dinsdag bekendgemaakt. De Duitser wordt de opvolger van Mohammed Allach, die begin dit jaar zijn taken neerlegde.

De 37-jarige Spors was de afgelopen jaren werkzaam bij Hamburger SV, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het transferbeleid en de scouting. Eerder vervulde hij soortgelijke functies bij RB Leipzig en Hoffenheim. Spors zat sinds september zonder club nadat hij vertrok bij HSV.

"Met mijn eerder opgedane ervaring en het ruime takenpakket bij HSV heb ik een fundament gelegd voor mijn toekomst als technisch directeur. Ik kijk er nu naar uit om mijn visie en ideeën bij Vitesse te implementeren", aldus Spors op de site van Vitesse.

"In de prettige gesprekken is de ambitie duidelijk uitgesproken. We willen structureel meespelen om Europees voetbal. Vitesse zie ik als een club met veel mogelijkheden en uitstekende faciliteiten. Ik ga mijn hele hebben en houden geven om samen met de club de volgende stappen te zetten."

Vitesse zocht moderne technisch directeur

Algemeen directeur Pascal van Wijk is blij met de komst van Spors. "We hebben de afgelopen periode gericht gezocht naar een ambitieuze en moderne technisch directeur", aldus Van Wijk.

"We zochten een technisch directeur die goed is in het toepassen van hedendaagse middelen zoals datagebruik en die zowel voetbaltechnisch als wetenschappelijk onderlegd is. Vanzelfsprekend hebben we ook de Nederlandse markt in kaart gebracht, maar we hebben in Johannes de best passende kandidaat gevonden."

Voordat de Eredivisie vanwege het coronavirus werd stilgelegd, bezette Vitesse de zevende plaats in de competitie. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de Eredivisie wordt hervat.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.