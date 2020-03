De spelers in de Premier League leggen zich erbij neer dat het huidige seizoen alleen zonder publiek kan worden afgemaakt. Volgens Bobby Barnes van de Engelse spelersvakbond PFA is er simpelweg geen andere oplossing.

"In een ideale wereld zouden we in een vol stadion spelen, maar spelers zijn realistisch. We leven nu niet in een ideale wereld en er is geen andere optie dan achter gesloten deuren spelen", zegt Barnes in gesprek met The Athletic.

De Premier League en andere competities in Engeland liggen in ieder geval tot 30 april stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. Door de verplaatsing van het EK naar 2021 is er meer ruimte om het seizoen af te maken, maar de kans is aanwezig dat ook in mei nog niet kan worden gevoetbald.

De 30e tot en met de 35e speelronde in de Premier League moeten hoe dan ook nog worden ingehaald, dus veel ruimte op de kalender is er niet. "Ik heb op dagelijkse basis met spelers gesproken en dan ging het vaak over het spelen zonder publiek. Zij beseffen nu dat er niks anders op zit", aldus Barnes.

'Wij moeten de spelers beschermen'

"Voetbal draait om de fans. Maar de realiteit is dat het inkomen van veel spelers deels gebaseerd is op televisiegelden en dat er contracten zijn waar we ons aan moeten houden. Wij moeten deze spelers beschermen. Dus als voetballen zonder publiek de enige oplossing is om daarvoor te zorgen, dan is dat zo."

Liverpool staat al enige tijd soeverein aan kop in de Premier League en heeft op dit moment maar liefst 25 punten meer dan naaste belager Manchester City. Als de competitie niet afgemaakt kan worden, dan is er een kans dat het seizoen ongeldig wordt verklaard.

Premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk kondigde maandag maatregelen aan om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Zo moet iedereen zoveel mogelijk thuisblijven en worden "niet-essentiële" winkels gesloten. Inmiddels zijn 335 Britten overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

