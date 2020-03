Justin Goetzee keert na circa anderhalf jaar terug in het voetbal. De Bredanaar gaat op interimbasis aan de slag als algemeen directeur van FC Eindhoven, zo maakt de Brabantse club maandag bekend.

De 46-jarige Goetzee neemt de functie per direct over van Wim van den Broek, die maandag in goed overleg met de raad van commissarissen van FC Eindhoven terug te treden als algemeen directeur. Van den Broek heeft volgens de nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie te weinig ervaring met commerciële activiteiten.

"Begin van dit jaar heeft FC Eindhoven een nieuw masterplan voor de komende vijf jaar gepresenteerd", legt de club uit op de website. "De uitvoering, het tempo en continuïteit daarvan vragen in deze fase om een bestuurder met een meer commerciële achtergrond, reden waarom we onvermijdelijk op zoek moeten naar een directeur met een ander profiel."

Goetzee is in het verleden onder meer in commerciële functies werkzaam geweest bij NAC Breda, ADO Den Haag, RKC Waalwijk en PSV. In september 2018 stapte hij op als algemeen directeur bij NAC.

Begin vorig jaar ging de Brabander aan de slag als algemeen directeur van schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. In oktober vertrok hij na een verschil van inzicht over de toekomstige organisatie van de formatie.

Bij FC Eindhoven zal hij tot medio augustus actief zijn. In de tussentijd gaat de club op zoek naar een nieuwe algemeen directeur.