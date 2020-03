Davy Klaassen en de andere spelers van Werder Bremen zijn van plan om op eigen initiatief een deel van hun salaris af te staan. Ook de directie en de technische en medische staf van de Duitse club leveren een percentage van hun maandelijkse inkomen in.

De Bundesliga ligt door de uitbraak van het coronavirus in ieder geval tot en met 2 april stil en daardoor lopen de clubs inkomsten mis. Met het inleveren van een deel van hun salaris willen de spelers en andere betrokken partijen de financiële zorgen bij Werder enigszins verlichten.

"De spelersraad is zelf met dit voorstel naar de clubleiding gestapt", laat sportief directeur Frank Baumann maandag op de website van Werder weten. "Wij hebben spelers in de selectie die zich volledig identificeren met de club, met het personeel en de fans. Ze willen hiermee het goede voorbeeld geven."

Het is onduidelijk welk bedrag de spelers en andere clubleden afstaan. Werder is in de Bundesliga terug te vinden op zeventiende en voorlaatste plaats. Het is nog niet bekend wanneer de Duitse competitie hervat kan worden.

Vorige week besloten de spelers van Borussia Mönchengladbach ook al een deel van hun salaris in te leveren om medewerkers voor de club te kunnen behouden. De nummer vier van de Bundesliga kampt net als veel andere clubs met financiële tegenslag.

