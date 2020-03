Galatasaray-trainer Fatih Terim heeft maandag als eerste persoon in de Turkse voetbalwereld positief getest op het coronavirus. De 66-jarige Turk verkeert in relatief goede gezondheid.

"Ik ben in goede handen in het ziekenhuis. Niemand hoeft zich zorgen om mij te maken", schrijft Terim in een kort bericht op Twitter.

Terim is sinds de zomer van 2017 voor de vierde keer in zijn loopbaan de trainer van Galatasaray. Hij was eerder onder meer drie periodes bondscoach van het Turks elftal.

In Turkije werd er in vergelijking met andere landen lang doorgevoetbald. De Süper Lig, de hoogste competitie, werd pas afgelopen donderdag stilgelegd, op aandringen van de spelersvakbond, die veel kritiek had ontvangen van spelers.

Ook in Turkije heerst momenteel het coronavirus. De eerste besmetting werd weliswaar pas op 11 maart vastgesteld en inmiddels zijn er al 1.236 geregistreerde besmettingen en 30 dodelijke slachtoffers.

Veel voetballers en trainers in de rest van de wereld zijn ook al getroffen door het coronavirus, onder wie Juventus-aanvaller Paulo Dybala, Chelsea-aanvaller Callum Hudson-Odoi en Arsenal-manager Mikel Arteta.

