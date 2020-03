Het kabinet heeft maandag besloten dat er tot 1 juni geen sportevenementen mogen plaatsvinden in Nederland vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat betekent dat onder meer de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie waarschijnlijk tot die tijd stilliggen.

"Voor zover wij weten geldt deze maatregel ook gewoon weer voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Het spelen zonder publiek is een optie waar we ons over zullen moeten laten informeren, maar het lijkt erop dat er tot 1 juni niet mag worden gevoetbald", zei een woordvoerder van de KNVB tegen NU.nl.

Het kabinet verbood twee weken geleden al alle sportevenementen in Nederland tot 31 maart en verschoof die termijn vorige week naar 6 april. Door de nieuwe datum van 1 juni is het zeer de vraag of de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie überhaupt afgemaakt kunnen worden.

De nieuwe KNVB-voorzitter Just Spee noemde zondagavond bij de NOS nog drie mogelijke scenario's voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De competities afronden achter gesloten deuren, een deel van de wedstrijden afwerken zonder supporters en het schrappen van speelrondes.

