De finales van de Champions League en de Europa League zijn uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus, zo heeft de UEFA maandag besloten. Ook de eindstrijd van de Champions League voor vrouwen wordt verplaatst.

Het is nog onbekend wanneer de finales van de Europese clubtoernooien worden ingehaald. Daarvoor gaat de UEFA nog op zoek naar nieuwe data.

De finale van de Champions League zou aanvankelijk worden gespeeld op 30 mei in Istanboel. Vorig jaar won Liverpool het toernooi voor het eerst sinds 2005 door in de eindstrijd Tottenham Hotspur (2-0) te verslaan.

De eindstrijd van de Europa League stond voor 27 mei in het Poolse Gdánsk op het programma. Vorig jaar was Chelsea de sterkste door in een Engels onderonsje af te rekenen met Arsenal (4-1).

De finale bij de Champions League voor vrouwen stond 24 mei gepland in Wenen. Het Olympique Lyon van Shanice van de Sanden is titelverdediger. De Franse formatie was vorig jaar in de eindstrijd te sterk voor FC Barcelona (4-1).

Anderhalve week geleden besloot de UEFA al om alle duels in de achtste finales van de Champions League en Europa League uit te stellen. Het is nog niet bekend wanneer die wedstrijden worden ingehaald.

