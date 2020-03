Bondscoaches Ronald Koeman en Sarina Wiegman hebben maandag in een open brief aan de Nederlandse voetballiefhebbers een dringende oproep gedaan om de adviezen van de overheid wat betreft het coronavirus na te leven.

"Nu de wereld op zijn kop staat en onze sport volledig tot stilstand is gekomen, richten we ons tot jullie", schrijven Koeman en Wiegman in de brief.

Koeman zou komende zomer met Oranje actief zijn op het EK en Wiegman richt zich vooralsnog met de Oranjevrouwen op de Olympische Spelen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het EK met een jaar uitgesteld en staat het doorgaan van de Spelen ter discussie.

"Maar dat valt allemaal vollédig in het niet bij de actualiteit van het coronavirus, want dat ontwricht momenteel ieders leven", vervolgen ze. "Ook wij zijn zeer geraakt door de gebeurtenissen en alles wat het virus momenteel aanricht in ons land en ver daarbuiten. Ons medeleven gaat uit naar de families van de mensen die aan het virus zijn overleden."

'In de zorgen lopen de echte helden'

Koeman en Wiegman steken alle hulpverleners in Nederland een hart onder de riem. "We hebben geweldige bewondering voor mensen in de zorg, die 24 uur per dag en zeven dagen per week knokken om coronapatiënten uit de klauwen van het virus te redden. In de zorg, maar zeker ook in de andere beroepen waar nu stevig doorgewerkt moet worden, lopen de echte helden van dit moment."

De bondscoaches hebben er vertrouwen in dat Nederland de strijd tegen het coronavirus zal winnen, maar ze denken dat alleen saamhorigheid daadwerkelijk zal helpen.

"Eén ding staat voor ons vast: we komen dit te boven. Maar... van deze opponent kunnen we alleen winnen als we het echt met elkaar doen. Geloof in elkaar, vecht voor elkaar, bekommer je om elkaar, laat niemand zaken, nooit. Je hebt elkaar nodig. We hebben met zijn allen elkaar nodig", besluiten ze.

