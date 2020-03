Arsenal-manager Mikel Arteta voelt zich weer gezond nadat hij anderhalve week geleden als een van de eersten in het Engelse voetbal positief testte op het coronavirus.

"Ik heb het gevoel dat ik hersteld ben", zegt de 37-jarige Arteta maandag tegen de Spaanse televisiezender La Sexta. "Ik had een dag of drie, vier nodig om weer meer energie te krijgen en de symptomen kwijt te raken. Nu voel ik me heel goed."

De Spanjaard liet zich twee weken geleden testen op het COVID-19-virus, nadat bekend was geworden dat Olympiacos-president Evangelos Marinakis besmet was geraakt. Arteta was bij het Europa League-duel van Arsenal met de Griekse club in aanraking gekomen met Marinakis.

"Het ging allemaal heel snel", aldus Arteta. "Op dinsdag voelde ik me niet zo goed en toen hoorde ik dat Marinakis positief was getest op het virus. Een dag later hadden we een wedstrijd tegen Manchester City, dus ik wist dat we iets moesten zeggen."

In de Premier League wordt voorlopig niet gevoetbald. (Foto: Pro Shots)

Isolatie Arsenal-spelers bijna voorbij

Het duel met City werd afgelast en op vrijdag kreeg Arteta te horen dat zijn test positief was. Iedereen bij Arsenal werd in thuisisolatie geplaatst en de Premier League besloot diezelfde dag nog om alle wedstrijden tot en met in ieder geval begin april uit te stellen.

De veertien dagen isolatie voor de Arsenal-spelers zitten er dinsdag op en de club had gepland om dan weer te beginnen met trainen, maar die beslissing is teruggedraaid.

"Gezien de huidige situatie zou het ongepast en onverantwoordelijk zijn om onze spelers te vragen naar het trainingscomplex te komen. Ze blijven dus thuis", meldt Arsenal in een verklaring.

