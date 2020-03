La Liga en de Spaanse voetbalbond hebben maandag besloten de competitie voor onbepaalde tijd stil te leggen. Pas als de gezondheidsorganisaties groen licht geven, worden de wedstrijden hervat.

La Liga lag al tot begin april stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het aantal bevestigde besmettingen staat inmiddels op 33.089 en er zijn al 2.182 mensen in Spanje aan het COVID-19-virus overleden.

"Iedereen is het erover eens dat de competitie moet worden opgeschort totdat de bevoegde autoriteiten van mening zijn dat er weer gevoetbald kan worden en er geen risico's meer zijn voor de gezondheid", schrijven La Liga en de Spaanse voetbalbond RFEF in een gezamenlijke verklaring.

Door die beslissing wordt de kans alsmaar kleiner dat het seizoen afgemaakt kan worden. De 28e, 29e en 30e speelronde moeten hoe dan ook ingehaald worden. Onder anderen Oranje-internationals Frenkie de Jong (FC Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla) en Jasper Cillessen (Valencia) spelen in Spanje.

Meerdere spelers van Valencia, dat onlangs tegen Atalanta speelde in de Champions League, zijn met het coronavirus besmet. Zaterdag werd bekend dat voormalig Real Madrid-voorzitter Lorenzo Sanz aan het virus is overleden.

La Liga is niet de enige Europese competitie die voorlopig stilligt. In de Premier League en de Belgische Jupiler Pro League wordt tot 30 april sowieso niet gespeeld. In onder meer de Eredivisie geldt het speelverbod tot begin april.

