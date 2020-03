De KNVB werkt aan een scenario waarin een deel van de resterende Eredivisie-duels wordt geschrapt, om zo het seizoen voor 30 juni af te kunnen ronden. Ook wedstrijden spelen zonder publiek is een optie.

"We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een aantal scenario's", zei KNVB-voorzitter Just Spee (foto) zondag tegen de NOS. "Het eerste is: we spelen de competitie uit, met publiek. In het tweede scenario spelen we een deel van de wedstrijden zonder publiek."

"Als dat ook niet lukt, dan kom je in een situatie dat je wedstrijden moet schrappen", vertelde Spee. "Dat moet je dan intelligent doen, want dan ga je regels veranderen, terwijl het spel al bezig is. Dat zijn ingewikkelde vragen."

Alle sportwedstrijden in Nederland zijn vanwege het coronavirus tot en met 6 april verboden. "Maar de kans is heel groot dat die grens nog verschoven wordt", aldus Spee. "En vervolgens heb je nog een paar weken training nodig om weer fit te worden."

Veel spelerscontracten lopen tot 30 juni

De meeste clubs in de Eredivisie moeten nog negen wedstrijden spelen. Door het EK met een jaar uit te stellen, creëerde de UEFA extra ruimte voor de landelijke competities om het seizoen af te maken. De competities moeten in principe voor 30 juni afgerond zijn.

"30 juni is een belangrijke datum, want dan lopen alle contracten af. Moet je voorstellen dat Hakim Ziyech op 28 juni voor Ajax speelt en op 3 juli voor Chelsea. Dat zou een heel vreemde situatie zijn", zei de KNVB-voorzitter.

