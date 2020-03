Voormalig Real Madrid-voorzitter Lorenzo Sanz is zaterdagavond overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De Spanjaard is 76 jaar geworden.

"Mijn vader is net overleden", laat Lorenzo Sanz junior weten op Twitter. "Hij verdiende het niet om op deze manier te sterven. Een van de aardigste, dapperste en hardwerkende mensen die ik ooit heb gezien, is van ons heengegaan. Zijn familie en Real Madrid waren zijn passie."

Sanz bevond zich sinds afgelopen dinsdag in een ziekenhuis in Madrid. Hij lag op de intensive care en werd in een kunstmatige coma gehouden.

Eerder op zaterdag meldde Sanz junior nog dat de toestand van zijn vader de afgelopen dagen niet was verbeterd. "Hij vecht als de kampioen die hij is", schreef hij op Twitter. "Twee dagen met steeds minder krachten geven ons nauwelijks hoop meer. Hopelijk voltrekt zich door al onze steun toch nog een mirakel."

Sanz was van 1995 tot en met voorzitter van Real Madrid. Onder zijn bewind veroverde 'De Koninklijke' in 1998 en 2000 de Champions League. De beker in 1998 betekende de eerste eindzege in het belangrijkste Europese clubtoernooi sinds 1966.

Ook pakte Real in de periode van Sanz in 1997 de landstitel en won de ploeg een jaar later het WK voor clubs. In 2000 werd Sanz opgevolgd door Florentino Pérez, die ook nu nog voorzitter is van de Spaanse topclub.

