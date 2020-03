Paulo Dybala heeft zaterdagavond bekendgemaakt dat hij positief heeft getest op het coronavirus. De aanvaller van Juventus verkeert volgens zijn club in goede gezondheid.

De gehele selectie van Juventus zit al een week uit voorzorg in thuisquarantaine, nadat bekend werd dat Daniele Rugani het COVID-19-virus onder de leden heeft. Alle spelers zijn getest, onder wie verdediger Matthijs de Ligt.

Keje Molenaar, de schoonvader van de oud-Ajacied, maakte zaterdag bekend dat De Ligt negatief had getest. Dybala is na Rugani en Blaise Matuidi de derde speler van Juventus die het virus onder de leden heeft.

Het coronavirus is wereldwijd uitgebroken, maar Italië is op dit moment het land met de meeste actieve besmettingen. Tienduizenden mensen hebben het virus onder de leden en er zijn inmiddels 4.825 mensen in Italië aan overleden.

Naast Juventus zitten onder meer de spelers van Internazionale, Atalanta en Sampdoria in (preventieve) quarantaine. Cagliari hoopte maandag weer te gaan trainen, maar besloot door na een storm van kritiek van af te zien.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.

Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.

Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.

Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.

Dit bericht wordt aangevuld.