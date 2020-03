Bondscoach Roberto Martínez is niet bang dat de verplaatsing van het EK van 2020 naar 2021 desastreus uit gaat pakken voor België. De gemiddelde leeftijd van zijn selectie is relatief hoog.

Dat geldt met name voor de dragende spelers achterin. Thomas Vermaelen (34), Vincent Kompany (33), Jan Vertonghen (32) en Toby Alderweireld (31) zijn allemaal de dertig al gepasseerd.

"We hebben een geweldige kwalificatiereeks achter de rug en daarin heeft onze defensie erg goed gepresteerd", wijst Martínez tegen Sporza op de eenvoudige manier waarop België zich plaatste het EK. "Natuurlijk worden ze er niet jonger op, maar dat weten we."

De Spanjaard zegt niet te verwachten dat er spelers zijn die nog voor de zomer van 2021 afzwaaien bij de 'Rode Duivels'. "Dat hoop ik niet en daar is ook geen reden voor. Het EK was het eerste doel, nu is dat de Nations League met mooie wedstrijden tegen Engeland, IJsland en Denemarken."

'Ook jongeren krijgen de kans'

Hoewel Martínez nog veel vertrouwen heeft in de generatie die België op het WK van 2018 in Rusland naar de derde plaats loodste, is hij wel van plan ook jongere spelers de kans te geven.

"We hebben de afgelopen tijd al jongeren bij de ploeg gehaald", doelt hij op onder anderen Yari Verschaeren (18, Anderlecht), Benito Raman (25, Schalke 04), Birger Verstraete (25, FC Köln) en Elias Cobbaut (22, Anderlecht).

"We willen jongeren de kans geven. Zo krijg je een competitief elftal. Onze strategie is niet veranderd."