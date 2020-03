Ronald Koeman vindt dat het veel talenten in Nederland ontbreekt aan fysieke en mentale kwaliteiten. Volgens de bondscoach van Oranje wordt er ook nog altijd te weinig nadruk op het verdedigen gelegd.

"Nederlandse teams hebben het altijd lastig als ze het tegen buitenlandse ploegen op moeten nemen die fysiek sterker zijn. In Nederland kreeg Getafe veel kritiek voor de manier waarop ze tegen Ajax speelden, maar ik vond het een buitengewone prestatie", aldus Koeman vrijdag in gesprek met het Spaanse Marca.

"In Nederland hebben we veel talenten van een jaar of achttien die niet over de broodnodige volwassenheid beschikken. Ze missen fysieke en mentale kwaliteiten. Je moet weten hoe je de beste kan worden, ook als het spel niet goed is. Soms moeten we meer verdedigen om een wedstrijd te kunnen winnen."

Koeman probeert sinds zijn aantreden in februari 2018 de focus bij Oranje iets meer op het verdedigen te leggen en minder op het aanvallen en domineren. "We veranderen al een beetje in Nederland, maar er moet meer aandacht komen voor het fysieke en defensieve aspect. Anders gaan we niet veel winnen."

Ronald Koeman met talenten Calving Stengs en Myron Boadu. (Foto: Pro Shots)

'Nu wil iedereen deel uitmaken van Oranje'

Koeman vindt het wel mooi om te zien dat het aanzien van het Nederlands elftal is gestegen na een donkere periode. Oranje miste met het EK 2016 en het WK 2018 twee eindtoernooien op rij, waardoor de verliezend WK-finalist van 2010 een deuk in het imago opliep.

"Op dit moment wil iedereen graag deel uitmaken van Oranje, dat was hiervoor helemaal niet het geval. Ik hou van de Italianen, bij wie je de passie ziet als het volkslied wordt afgespeeld. Wij zijn wat dat betreft bijna het tegenovergestelde", aldus de 56-jarige Koeman.

"Op mijn eerste dag bij het Nederlands elftal vertelde ik de spelers dat er niks beters is dan je land vertegenwoordigen en dat ze dat ook moeten uitstralen. Er was veel kritiek op het team en mensen verloren een beetje hun vertrouwen en interesse in Oranje. Nu onze spelers laten zien dat ze trots zijn om voor Nederland uit te komen, is dat niet meer zo."